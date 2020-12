Milik alla Juve | per Sport Mediaset si può chiudere a 10 milioni di euro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 dicembre 2020) Che lantus esi vogliano reciprocamente, anche al mercato di gennaio, non è un segreto. Ma la cessione dell’attaccante messo fuori rosa dal Napoli si complica per la valutazione, intorno ai 18. Pernon è uno scoglio insormontabile, perché è “molto probabile che,fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti, Arkadiuszcompreso, che potrebbecon i bianconeri per un contratto da 4l’anno più bonus”. Fernando Llorente come contropartita non interessa ai bianconeri. L'articolo ilNapolista.