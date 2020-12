Milano | Vigilia di Natale | Glovo prepara un cenone speciale per medici e infermieri del Sacco

Leggi su tpi

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ildelladisarà davveropere operatori sanitari dell’ASST Fatebenefratellidihato per loro 280 pasti, firmati da 10 ristoranti cittadini. Si tratta di un ringraziamento per l’incessante lavoro svolto durante tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, nel quale i lavoratori hanno continuato incessantemente a operare, nonostante le difficoltà, per garantire alla popolazione l’assistenza sanitaria, ma anche la continuità della vita quotidiana in sicurezza. Alcuni più di altri hanno assunto un ruolo vitale per i cittadini che hanno scelto loro come simbolo di questa emergenza e cheinsieme a 10 ristoranti presenti a ...