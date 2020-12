Milano, studenti con sedie e banchi fuori dalle scuole: 'La didattica a distanza è inefficiente' (Di martedì 22 dicembre 2020) La protesta al Virgilio Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Altro giorno di protesta. Non si ferma la mobilitazione degli studenti meneghini contro la didattica a distanza. Martedì 22 ... Leggi su milanotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) La protesta al Virgilio Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Altro giorno di protesta. Non si ferma la mobilitazione deglimeneghini contro la. Martedì 22 ...

matteosalvinimi : Mentre tutti gli altri Paesi hanno dato tempo fino a mezzanotte o a questa mattina per aiutare chi stava per partir… - acmilan : Prosegue il nostro impegno, insieme al Comune di Milano, per garantire a tutti gli studenti il diritto all’educazio… - unimib : Manca una settimana a #Natale e oggi portiamo in dono un pensiero per tutti gli studenti da parte dei docenti dell'… - Affaritaliani : Milano, Sala: obiettivo 75% studenti in classe ma bene gradualità - infoitinterno : Bussetti, dal 7 gennaio gli studenti delle superiori di Milano rientraranno nelle migliori condizioni -