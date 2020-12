Milano, Sala: “Ripensamento degli orari anche dopo pandemia? Favorevole, sarebbe positivo per il traffico e l’inquinamento” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Ripensamento definitivo degli orari? Credo ce ne sia bisogno, le cose se sono immaginate a tavolino e non trovano riscontro in cittadini e operatori non durano. Se le prendiamo come un’esperienza sarebbe molto positivo per il traffico, l’inquinamento per l’inverno”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala rispondendo ad alcune domande dei cronisti a margine dell’inaugurazione dei nuovi giardini di fronte a Fondazione Feltrinelli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “definitivo? Credo ce ne sia bisogno, le cose se sono immaginate a tavolino e non trovano riscontro in cittadini e operatori non durano. Se le prendiamo come un’esperienzamoltoper ilper l’inverno”. Lo ha detto il sindaco diBepperispondendo ad alcune domande dei cronisti a margine dell’inaugurazione dei nuovi giardini di fronte a Fondazione Feltrinelli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

