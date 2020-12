Milano | respinto ricorso condominio Bresso su vasca Parco Nord per Seveso

(Di martedì 22 dicembre 2020), 22 dic. (Adnkronos) - Il Tribunale superiore delle Acque pubbliche haildel SuperCampo Giochi diche chiedeva l'annullamento del progetto definitivo delladi laminazione delle piene del torrenteda realizzarsi nel Comune diall. Lo Comunica il Comune di. Il progetto dellaalaveva ottenuto il parere favorevole di Via, valutazioni di impatto ambientale, e, si spiega nel dispositivo del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, nei motivi di impugnazione sono stati rilevati profili di inammissibilità e infondatezza. In particolare si afferma che il Comune ...

La vasca sorgerà nel territorio di Milano, ma nei pressi di un condomino di Bresso. I fatti No all'opposizione. Via libera, di nuovo, ai lavori. Il tribunale superiore delle acque pubbliche, come confermato dal Comune di Milano, ha respinto il ricorso.