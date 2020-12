Milano 2030 - Il consiglio approva il Piano Aria Clima: guerra allauto e parcheggi dimezzati (Di martedì 22 dicembre 2020) Il consiglio comunale di Milano ha approvato il Piano Aria Clima, lo strumento volto a ridisegnare completamente l'attuale configurazione del capoluogo lombardo attraverso diverse iniziative e azioni. L'obiettivo finale è porre le basi per rendere la città "carbon neutral" entro il 2050. Le priorità. Il Piano prevede cinque ambiti di azione, 25 target e 49 azioni per combattere l'inquinamento atmosferico e contribuire alla lotta contro i cambiamenti Climatici. Intento lodevole che, però, nasconde l'ennesima crociata contro l'auto e ancor più contro la libertà di movimento. Basta pensare ad alcune delle indicazioni previste nell'Ambito 1, denominato Slow Milano, una città che si muove in modo fluido, flessibile e sostenibile: nel ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilcomunale dihato il, lo strumento volto a ridisegnare completamente l'attuale configurazione del capoluogo lombardo attraverso diverse iniziative e azioni. L'obiettivo finale è porre le basi per rendere la città "carbon neutral" entro il 2050. Le priorità. Ilprevede cinque ambiti di azione, 25 target e 49 azioni per combattere l'inquinamento atmosferico e contribuire alla lotta contro i cambiamentitici. Intento lodevole che, però, nasconde l'ennesima crociata contro l'auto e ancor più contro la libertà di movimento. Basta pensare ad alcune delle indicazioni previste nell'Ambito 1, denominato Slow, una città che si muove in modo fluido, flessibile e sostenibile: nel ...

