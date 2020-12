MILAN-PARMA: il gol di Theo nel recupero / News (Di martedì 22 dicembre 2020) MILAN News - MILAN-PARMA è finita 2-2 grazie a Theo, autore di una doppietta strepitosa. L'ultimo gol arrivato nel recupero. Rivediamolo nella video News. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020)è finita 2-2 grazie a, autore di una doppietta strepitosa. L'ultimo gol arrivato nel. Rivediamolo nella video. Pianeta

PianetaMilan : #VIDEO #MILANPARMA: il gol di #Theo nel recupero / #News - germanocassese : Pirlo é un altalena si va su e poi giù. Detto fin da subito quindi non cadete nel tranello Parma. Siamo a 24pt. -7… - PianetaMilan : #VIDEO #MILANPARMA: il gol di #Theo che accorcia le distanze / #News - juventina5 : RT @utzi_26: Genoa, Parma, Milan, Inter, Cagliari, Juventus, Torino, Lazio, Udinese e non ricordo quante altre se non tutte le altre, sono… - AleGobbo87 : RT @utzi_26: Genoa, Parma, Milan, Inter, Cagliari, Juventus, Torino, Lazio, Udinese e non ricordo quante altre se non tutte le altre, sono… -