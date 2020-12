Milan, parla Gazidis: “Club efficiente a livello economico e di risultati, ecco il nostro obiettivo. Ibra? Adesso parlo io” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche se il Club ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni il Milan risplende di luce propria.Così Ivan Gazidis, CEO del Milan intervenuto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della nota agenzia di stampa Associated Press. Il dirigente sudafricano ha detto la sua in merito al momento positivo della compagine rossonera, prima in Serie A ad una sola partita dalla fine del 2020: “E’ pericoloso pensare di aver trovato la chiave per il successo e noi certamente non l’abbiamo fatto, ma siamo in un buon momento, ma sono sicuro che dovremo affrontare momenti difficili. Abbiamo molti giovani con grande personalità, energia e impegno che stanno guidando la squadra. Stiamo cercando di costruire un nuovo modello sportivo e sapevamo che avremmo commesso degli errori durante il nostro ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche se ilha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni ilrisplende di luce propria.Così Ivan, CEO delintervenuto in una lunga intervista rilasciata ai microfoni della nota agenzia di stampa Associated Press. Il dirigente sudafricano ha detto la sua in merito al momento positivo della compagine rossonera, prima in Serie A ad una sola partita dalla fine del 2020: “E’ pericoloso pensare di aver trovato la chiave per il successo e noi certamente non l’abbiamo fatto, ma siamo in un buon momento, ma sono sicuro che dovremo affrontare momenti difficili. Abbiamo molti giovani con grande personalità, energia e impegno che stanno guidando la squadra. Stiamo cercando di costruire un nuovo modello sportivo e sapevamo che avremmo commesso degli errori durante il...

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Andrea Scanzi ha parlato del Milan: "Pioli ha creato un collettivo che crede in se stesso. E questo si vede. Sarà difficile però con la Lazio, mancheranno ...

