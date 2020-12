Milan, Kalulu: «Centrale o terzino è uguale, l’importante è giocare» (Di martedì 22 dicembre 2020) Kalulu a Sport Mediaset: il difensore francese ha fatto il punto riguardo alla propria nuova esperienza in rossonero Intervistato da Sport Mediaset, Pierre Kalulu ha così parlato del proprio nuovo ruolo di Centrale al Milan: «Laterale o Centrale per me è lo stesso perché a Lione ricoprivo entrambi i ruoli, nell’Under 21 gioco più a destra, dunque posso giocare un po’ ovunque. Cosa preferisco? E’ uguale. Quello che preferisco è giocare». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 IBRA – «L’ho visto e seguito durante tutta la mia adolescenza, quando è venuto a Parigi, quando è stato a Manchester, prima ancora qui nel Milan. Ibra è un esempio assoluto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)a Sport Mediaset: il difensore francese ha fatto il punto riguardo alla propria nuova esperienza in rossonero Intervistato da Sport Mediaset, Pierreha così parlato del proprio nuovo ruolo dial: «Laterale oper me è lo stesso perché a Lione ricoprivo entrambi i ruoli, nell’Under 21 gioco più a destra, dunque possoun po’ ovunque. Cosa preferisco? E’. Quello che preferisco è». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 IBRA – «L’ho visto e seguito durante tutta la mia adolescenza, quando è venuto a Parigi, quando è stato a Manchester, prima ancora qui nel. Ibra è un esempio assoluto». Leggi su Calcionews24.com

