Milan, cercasi un vice-Ibrahimovic: accelerata per Scamacca. I dettagli (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un vice Ibrahimovic, in pole position c’è Gianluca Scamacca del Genoa Il Milan accelera per Gianluca Scamacca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel felice pomeriggio di Reggio Emilia i dirigenti rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccante romano, ora in prestito al Genoa. E? una mossa preventiva che mira a contenere gli assalti della Fiorentina, a caccia di un rinforzo immediato per l’attacco. Sullo sfondo anche la Roma si riprenderebbe volentieri il gioiellino. Il problema e? che l’attaccante dell’Under 21, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, adesso ha visto crescere il proprio valore. Perche? con tanti estimatori all’orizzonte il club emiliano alza il prezzo. E lo stesso Genoa per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato: i rossoneri sono alla ricerca di un, in pole position c’è Gianlucadel Genoa Ilaccelera per Gianluca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel felice pomeriggio di Reggio Emilia i dirigenti rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccante romano, ora in prestito al Genoa. E? una mossa preventiva che mira a contenere gli assalti della Fiorentina, a caccia di un rinforzo immediato per l’attacco. Sullo sfondo anche la Roma si riprenderebbe volentieri il gioiellino. Il problema e? che l’attaccante dell’Under 21, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, adesso ha visto crescere il proprio valore. Perche? con tanti estimatori all’orizzonte il club emiliano alza il prezzo. E lo stesso Genoa per ...

