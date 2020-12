Mika, concerto di Natale in ospedale per beneficenza: l’evento sarà trasmesso sui social (Di martedì 22 dicembre 2020) Archiviata l’esperienza come giudice dei XFactor 2020, Mika è tornato a Parigi e ha deciso di organizzare un concerto di Natale per beneficenza. Il cantante, insieme ad un coro gospel, si esibirà nel reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi. Il concerto di beneficenza sarà trasmesso poi in diretta Facebook mercoledì 23 dicembre 2020 sia sulla sua pagina ufficiale sia su quella dell’associazione benefica “Imagine For Margo – Children Without Cancer”. Un’iniziata decisamente importante che riscalderà il cuore sia dei piccoli pazienti che delle loro famiglie. Inoltre, i fan di Mika potranno godere della musica del loro cantante preferito, facendo anche del bene con qualche piccola donazione. Leggi anche –> X Factor 2020, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Archiviata l’esperienza come giudice dei XFactor 2020,è tornato a Parigi e ha deciso di organizzare undiper. Il cantante, insieme ad un coro gospel, si esibirà nel reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi. Ildipoi in diretta Facebook mercoledì 23 dicembre 2020 sia sulla sua pagina ufficiale sia su quella dell’associazione benefica “Imagine For Margo – Children Without Cancer”. Un’iniziata decisamente importante che riscalderà il cuore sia dei piccoli pazienti che delle loro famiglie. Inoltre, i fan dipotranno godere della musica del loro cantante preferito, facendo anche del bene con qualche piccola donazione. Leggi anche –> X Factor 2020, ...

IlContiAndrea : #Mika, il suo concerto in ospedale a Parigi per i bambini malati sarà trasmesso domani su Facebook. Ecco tutte le i… - SkyTG24 : Mika organizza un concerto di Natale per i bambini dell'Istituto Curie a Parigi - balenotterah : RT @SkyTG24: Mika organizza un concerto di Natale per i bambini dell'Istituto Curie a Parigi - franciisounds : RT @SkyTG24: Mika organizza un concerto di Natale per i bambini dell'Istituto Curie a Parigi - margheritasid1 : RT @SkyTG24: Mika organizza un concerto di Natale per i bambini dell'Istituto Curie a Parigi -