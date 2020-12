Miguel Cardona potrebbe essere Segretario all’Istruzione

(Di martedì 22 dicembre 2020) Secondo diverse fonti il presidente eletto Joe Biden sarebbe pronto a nominare il commissario per l’istruzione del Connecticut,, come suo. Cordona, se confermato dal Senato, sarebbe un altro latinoamericano a ricoprire un ruolo di altro profilo nella futura amministrazione Biden.sarà? Secondo indiscrezioni il presidente eletto Joe

Agenzia Nova

Secondo diverse fonti il presidente eletto Joe Biden sarebbe pronto a nominare il commissario per l’istruzione del Connecticut, Miguel Cardona, come suo Segretario all’Istruzione. Cordona, se ...New York, 22 dic 02:21 - (Agenzia Nova) - Joe Biden è propenso a nominare Miguel Cardona, commissario per l'istruzione del Connecticut, come segretario del dipartimento dell'Istruzione del suo ...