Michael Schumacher | 7 anni fa l’incidente che gli ha stravolto la vita

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Settefaè rimasto vittima di un incidente sugli sci che ha avuto conseguenze tragiche sulla sua: come sta oggi?è il più grande pilota di F1 che il mondo abbia mai visto, oggi quelle piste che un tempo conosceva a memoria sono un lontano ricordo. Ladel grandeha cambiato improvvisamente rotta il 29 dicembre 2013. Era una domenica come tante,aveva chiuso la sua carriera di pilota professionista e tra una consulenza milionaria e l’altra poteva finalmente godersi la sua famiglia e la sua grande passione per gli sci. LEGGI ANCHE>>>compie 51: gli auguri della ...