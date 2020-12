Meteo, tempo stabile ed asciutto: ribaltamento per Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Le previsioni Meteo parlano di una fase di tempo stabile ed asciutto tra oggi e domani, con le condizioni che peggioreranno in vista dei giorni festivi Il ritorno dell’alta pressione, tra oggi e domani, garantirà una fase di tempo stabile ed asciutto, ma non senza le nebbie nelle prime ore del giorno. I giorni festivi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Le previsioniparlano di una fase diedtra oggi e domani, con le condizioni che peggioreranno in vista dei giorni festivi Il ritorno dell’alta pressione, tra oggi e domani, garantirà una fase died, ma non senza le nebbie nelle prime ore del giorno. I giorni festivi, L'articolo proviene da Inews.it.

peterkama : Meteo: a Natale arriva ondata gelida, calo delle temperature di 15 gradi #CorSera Piogge battenti con vento freddo… - DANI56 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì #22dicembre, in #Toscana. A cura del @flash_meteo http… - tupacshakurmofo : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA - maxblardone : RT @m_dazzi: @maxblardone @campiglioapt @3TreCampiglio @RaiSport Speriamo che il meteo di sera sia più stabile e mantenga le condizioni equ… - Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi. #Meteo #ANSA -