Meteo Roma: previsioni per mercoledì 23 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Molte nubi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio ma con generale assenza di fenomeni; nubi compatte in serata sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +10°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 23 dicembre Nuvolosità irregolare nel corso della giornata su tutto il Lazio ma senza fenomeni di rilievo; in serata la nuvolosità tenderà a farsi più compatta, locali piogge in nottata sulla costa. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 23 dicembre Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, nuvoloso altrove ma senza fenomeni. In serata ancora piogge sulla Liguria, asciutto con molte nuvole ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Molte nubi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio ma con generale assenza di fenomeni; nubi compatte in serata sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +10°C e +14°C.Lazio:per23Nuvolosità irregolare nel corso della giornata su tutto il Lazio ma senza fenomeni di rilievo; in serata la nuvolosità tenderà a farsi più compatta, locali piogge in nottata sulla costa.Italia:per23Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge su Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, nuvoloso altrove ma senza fenomeni. In serata ancora piogge sulla Liguria, asciutto con molte nuvole ...

