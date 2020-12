Meteo domani mercoledì 23 dicembre | soleggiate sparse | ma restano tante insidie

(Di martedì 22 dicembre 2020)23sull’Italia, ma anchealtre criticità sia al Nord che al Centro Sud Il bollettinoper la giornata disi presenterà ancora all’insegna dell’instabilità, con peggioramenti in arrivo anche in vista delle festività natalizie. Cieli coperti in varie regioni, soprattutto al Nord, con possibili piogge L'articolo proviene da Leggilo.org.

meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #MERCOLEDì #23DICEMBRE 2020. Qui tutti i #dettagli.… - OspedaleR : RT @Roma: Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coperto con possibili pioviggini. Temperature atte… - La_Prealpina : ??? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nebbia al primo mattino. I venti saranno deboli e soffieranno da Nord con i… - Roma : Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio nuvoloso con locali aperture, sera coperto con possibili pioviggini. Te… - sportli26181512 : Milan-Lazio, la casistica alla 14^ giornata fra meteo e rinvii: Quello di domani sarà il quarto Milan-Lazio alla 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domani

Nessuna allerta meteo presente. Mercoledì, 23 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la ...Nessuna allerta meteo presente. Mercoledì, 23 dicembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata ...