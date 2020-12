Messias trascina il Crotone, Parma sconfitto per 2-1 (Di martedì 22 dicembre 2020) Crotone (ITALPRESS) – Junior Messias trascina il Crotone e all’Ezio Scida arriva il secondo successo stagionale. I ragazzi di Giovanni Stroppa vincono l’ultima gara del 2020 battendo il Parma per 2-1 grazie a una doppietta del 29enne brasiliano. E’ ancora una volta il nativo di Belo Horizonte a caricarsi la squadra sulle proprie spalle e a regalare tre punti pesanti dopo quelli acciuffati lo scorso 12 dicembre in casa contro lo Spezia. Sono gli squali ad aprire le marcature con una rete di Messias che dal limite si libera del diretto marcatore e in girata, su assist di Reca, trafigge Sepe. Dopo l’1-0 c’è un accenno di reazione da parte del Parma che segna con Karamoh ma la rete viene annullata per fuorigioco di Inglese. Poi l’ex Inter, un minuto più tardi, si smarca ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Juniorile all’Ezio Scida arriva il secondo successo stagionale. I ragazzi di Giovanni Stroppa vincono l’ultima gara del 2020 battendo ilper 2-1 grazie a una doppietta del 29enne brasiliano. E’ ancora una volta il nativo di Belo Horizonte a caricarsi la squadra sulle proprie spalle e a regalare tre punti pesanti dopo quelli acciuffati lo scorso 12 dicembre in casa contro lo Spezia. Sono gli squali ad aprire le marcature con una rete diche dal limite si libera del diretto marcatore e in girata, su assist di Reca, trafigge Sepe. Dopo l’1-0 c’è un accenno di reazione da parte delche segna con Karamoh ma la rete viene annullata per fuorigioco di Inglese. Poi l’ex Inter, un minuto più tardi, si smarca ...

RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: Messias trascina il Crotone, Parma sconfitto per 2-1 - - IlModeratoreWeb : Messias trascina il Crotone, Parma sconfitto per 2-1 - - nestquotidiano : Messias trascina il Crotone, Parma sconfitto per 2-1 - apetrazzuolo : SERIE A - Crotone-Parma 2-1: Messias trascina i calabresi alla vittoria - CorriereCitta : Messias trascina il Crotone, Parma sconfitto per 2-1 -