Messi non ha dubbi: "Puntare all'ottavo Pichichi? No, meglio vincere la Liga" (Di martedì 22 dicembre 2020) Settimo Pichichi in bacheca per Lionel Messi che si è aggiudicato il premio come capocannoniere della Liga della passata stagione. Vittoria da record che lo ha messo davanti anche a Telmo Zarra che a cavallo degli anni '40 e '50 aveva vinto il trofeo per sei volte. Un successo che potrebbe ripetersi anche nelle prossime annate nel caso in cui La Pulce dovesse decidere di rimanere al Barcellona. Eppure, come riporta Marca, il 10 argentino preferirebbe non vincere il trofeo e piuttosto concentrarsi sull'alzarne al cielo uno ben più importante..."vincere anche l'ottavo Premio Pichichi? Non lo so, non ci penso. Questo non è sicuramente ciò di cui mi sono preoccupare ora o di cui mi preoccuperò. Non ne sono certo ossessionato", ha spiegato Messi.

