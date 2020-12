“MESSAGGIO ALL’IRAN” | SOTTOMARINI NUCLEARI USA E ISRAELIANO NEL GOLFO PERSICO

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un sottomarino statunitense a propulsione nucleare è passato attraverso lo Stretto di Hormuz e nel. Una chiara minaccia per l’Iran, mentre un sottomarinoavrebbe fatto un’escursione simile nel Mar Rosso.L’USS Georgia (SSGN-729) è un sottomarino a propulsione nucleare di classe Ohio che trasporta, non testatebalistiche, ma fino a 154 missili da crociera Tomahawk – o fino a 66 uomini dei speciali, ha sottolineato la Marina lunedì, annunciando il transito della nave nel “Arabico”, come lo chiamano gli Stati Uniti. JUST IN: #USNavy's #USSGeorgia transits #StraitofHormuz with cruisers #USSPortRoyal and #USSPhilippineSea. Georgia’s presence in @US5thFleet demonstrates the fleet's ability to operate wherever international law allows. #forcetobereckonedwith ...