Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati | “Lontani da giorni” FOTO

(Di martedì 22 dicembre 2020) La storia d’amore trasembra sia giunta al capolinea. I due ragazzi stavano insieme da diverso tempo, anche se la loro relazione è sempre stata tempestata da intrighi e discussioni. Ad ogni modo, in queste ore, Amedeo Venza ha sganciato una notizia bomba sul loro conto. L’influencer ha notato degli strani movimenti social ed è venuto a conoscenza di indiscrezioni che sembrerebbero decretare la fine della loro storia.si sonIn queste ore è circolata una notizia molto triste per. Venza ha dichiarato di sapere che tra i due ci siano dei problemi parecchio gravi che avrebbero portato alla conclusione della loro ...

zazoomblog : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati? Parla l’ influencer - #Mercedesz #Henger #Lucas #Peracchi - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, è finita tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger? L’indiscrezione - infoitcultura : Lucas Peracchi e Mercedesz, addio? Henger interviene sull’indiscrezione - IsaeChia : POST AGGIORNATO con la smentita di #MercedeszHenger - IsaeChia : '#UominieDonne', è finita tra #LucasPeracchi e #MercedeszHenger? L'indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger

Di recente Amedeo Venza ha annunciato la rottura tra la bella Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Poco dopo la diffusione di questa indiscrezione, ...Mercedesz Henger non delude mai e anche in pieno inverno, con le basse temperature, riesce a mostrare il migliore lato di sé stessa. La figlia di Eva, con la quale non si parla ormai da diversi mesi, ...