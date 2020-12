Mercedes-Benz - L'Mbux Hyperscreen della EQS verrà svelato il 7 gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) Il prossimo 7 gennaio la Mercedes svelerà in anteprima l'Mbux Hyperscreen, una novità dedicata ai modelli della gamma elettrica. Il sistema di infotainment sarà poi introdotto e presentato nel dettaglio in occasione del Ces, la kermesse dedicata all'elettronica di consumo che il prossimo anno si terrà in forma virtuale a causa dell'emergenza sanitaria. Nelle auto della Stella, invece, questo optional farà il suo esordio sulla ammiraglia a emissioni zero EQS, attesa sul mercato nel corso del 2021. Un unico display curvo sull'intera plancia. La Casa tedesca aveva già anticipato nei giorni scorsi una importante evoluzione del proprio sistema di infotainment e dell'intelligenza artificiale a cui questo ricorre. A bordo delle vetture che adotteranno l'Mbux ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Il prossimo 7lasvelerà in anteprima l', una novità dedicata ai modelligamma elettrica. Il sistema di infotainment sarà poi introdotto e presentato nel dettaglio in occasione del Ces, la kermesse dedicata all'elettronica di consumo che il prossimo anno si terrà in forma virtuale a causa dell'emergenza sanitaria. Nelle autoStella, invece, questo optional farà il suo esordio sulla ammiraglia a emissioni zero EQS, attesa sul mercato nel corso del 2021. Un unico display curvo sull'intera plancia. La Casa tedesca aveva già anticipato nei giorni scorsi una importante evoluzione del proprio sistema di infotainment e dell'intelligenza artificiale a cui questo ricorre. A bordo delle vetture che adotteranno l'...

linkmotorsepoca : MERCEDES - 250 - € 4900 Link Motors Alba Adriatica propone in vendita MERCEDES BENZ 250 D DEL 1988 ISCRITTA ASI , T… - HDmotori : Nuova Mercedes GLA 200d Automatic | Recensione e video - Autoprove : ?? Novità in arrivo per #Mercedes-Benz Classe C - FerrariHn17 : RT @auto_moto_pl: ?????? #Mercedes-Benz ??560 TEL Estate (V 126 E 56) 1990 - hu_YUZHNOYE : RT @auto_moto_pl: ?????? #Mercedes-Benz ??560 TEL Estate (V 126 E 56) 1990 -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Mercedes-Benz, cambiare nella crisi per seminare bene TGCOM Mercedes-Benz Classe A Sedan 200 Automatic 4p. Premium del 2020 usata a Belvedere Ostrense

Causa passaggio ad altra tipologia auto, vendo Mercedes classe A Sedan. Modello A200 (1332 benzina - 163 cv) automatic PREMIUM con AMG bodyline (full optional più tappettini e vasca bagagliaio in ...

Mercedes-Benz GLE suv 300 d 4Matic Sport del 2019 usata a Castel Maggiore

Annuncio vendita Mercedes-Benz GLE suv 300 d 4Matic Sport usata del 2019 a Castel Maggiore, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Causa passaggio ad altra tipologia auto, vendo Mercedes classe A Sedan. Modello A200 (1332 benzina - 163 cv) automatic PREMIUM con AMG bodyline (full optional più tappettini e vasca bagagliaio in ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLE suv 300 d 4Matic Sport usata del 2019 a Castel Maggiore, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...