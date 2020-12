Mercato Milan – Attacco | occhi su Janis Antiste | ecco chi è PM News

AntoVitiello : #Milan attento alle opportunità sul mercato, si pensa anche ad un rinforzo a centrocampo. #Soumaré del Lille è uno… - AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - AndreaBricchi77 : Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto:… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: '#Rebic e #Tonali oggi stavano bene. Mercato? Possiamo migliorare tutti i reparti, le caratteristiche di chi… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Attacco, occhi su Janis #Antiste: ecco chi è / PM News - #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Virgilio Sport

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, come sempre, è attentissimo al mercato dei giovani in giro per l’Europa. Questa volta ha messo gli occhi su un giovane francese che gioca nella Ligue 2 ...Il Milan pare aver scelto l’obiettivo primario per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio 2021. Sfumato Ozan Kabak, i rossoneri si stanno muovendo con una certa convinzione in direzione ...