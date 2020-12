Mercato Juventus, non solo Khedira: Paratici lavora a 3 cessioni definitive (Di martedì 22 dicembre 2020) Mercato Juventus – Non c’è un attimo di pausa per la Juventus, chiamata da esigenze di bilancio a far quadrare i conti. In attesa di passare al contrattacco e sferrare qualche colpo di Mercato in ottica futura, Fabio Paratici è concentrato sulle cessioni. Prima della deadline di giorno 1 febbraio alle 20, vorrebbe risolvere le questioni irrisolte in casa bianconera. Al momento sono quattro e tutte con risvolti ancora non definiti. Riguardano nello specifico Khedira, De Sciglio, Rugani e Douglas Costa. Mercato Juventus, via gli esuberi bianconeri Per De Sciglio la questione è semplice secondo Tuttosport. Ha accettato il Lione per potersi rilanciare ed avere le carte giuste per provare a puntare con decisione l’Europeo. Con il ragazzo e ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 dicembre 2020)– Non c’è un attimo di pausa per la, chiamata da esigenze di bilancio a far quadrare i conti. In attesa di passare al contrattacco e sferrare qualche colpo diin ottica futura, Fabioè concentrato sulle. Prima della deadline di giorno 1 febbraio alle 20, vorrebbe risolvere le questioni irrisolte in casa bianconera. Al momento sono quattro e tutte con risvolti ancora non definiti. Riguardano nello specifico, De Sciglio, Rugani e Douglas Costa., via gli esuberi bianconeri Per De Sciglio la questione è semplice secondo Tuttosport. Ha accettato il Lione per potersi rilanciare ed avere le carte giuste per provare a puntare con decisione l’Europeo. Con il ragazzo e ...

JuventusUn : Mercato #Juve: @Milik, decisione clamorosa: ecco quando sbarca a Torino! LA DATA? - luca7goldenwing : RT @danieletriolo: @FBiasin Conte ha già 25 giocatori dello stesso livello. Il più forte di tutti, Eriksen, non lo fa manco giocare. Altro… - Affaritaliani : Milik-Juventus, l'affondo di Paratici e le cifre - danieletriolo : @FBiasin Conte ha già 25 giocatori dello stesso livello. Il più forte di tutti, Eriksen, non lo fa manco giocare. A… - enfasiXI : Riprendereste Alessandro #Matri (attualmente svicolato) alla Juventus nel mercato invernale per questi 6 mesi con il ruolo di quarta punta? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, colpo gratis per l'attacco: l'idea di Paratici Virgilio Sport Mercato Juventus, non solo Khedira: Paratici lavora a 3 cessioni definitive

MERCATO JUVENTUS – Non c’è un attimo di pausa per la Juventus, chiamata da esigenze di bilancio a far quadrare i conti. In attesa di passare al contrattacco e sferrare qualche colpo di mercato in otti ...

Juventus - Napoli va giocata

(Stop and Goal) tmw Parla De Laurentiis dopo l'udienza al CONI: "Avremmo dovuto contaminare la Juventus?" L'ultimo grado di giustizia della FIGC, più che forte, è stata molto rilevante per la sua ...

MERCATO JUVENTUS – Non c’è un attimo di pausa per la Juventus, chiamata da esigenze di bilancio a far quadrare i conti. In attesa di passare al contrattacco e sferrare qualche colpo di mercato in otti ...(Stop and Goal) tmw Parla De Laurentiis dopo l'udienza al CONI: "Avremmo dovuto contaminare la Juventus?" L'ultimo grado di giustizia della FIGC, più che forte, è stata molto rilevante per la sua ...