Mercato Juventus, dalla Germania la verità sul futuro di Calhanoglu (Di martedì 22 dicembre 2020) Hakan Calhanoglu è sempre più vicino al rinnovo contrattuale con il Milan. La Juventus, quindi, rischia di veder svanire un obiettivo di Mercato che sarebbe stato molto utile ai meccanismi tattici di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Marc Behrenbeck, i dirigenti rossoneri hanno deciso di puntare ancora sull’attuale numero 10 che ha chiesto uno stipendio da 7 milioni di Euro. Juventus: sfuma definitivamente Calhanoglu Il Milan è fermo a 3,5 milioni di Euro ma la fumata bianca potrebbe avvenire sulla base di 5 milioni di Euro. Sembra essersi, invece, completamente raffreddata la pista che porta al Manchester United. Leggi anche:Buffon Juventus, bestemmia in campo: ecco perchè non è stato squalificato Gordon Stipic, agente di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 dicembre 2020) Hakanè sempre più vicino al rinnovo contrattuale con il Milan. La, quindi, rischia di veder svanire un obiettivo diche sarebbe stato molto utile ai meccanismi tattici di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Marc Behrenbeck, i dirigenti rossoneri hanno deciso di puntare ancora sull’attuale numero 10 che ha chiesto uno stipendio da 7 milioni di Euro.: sfuma definitivamenteIl Milan è fermo a 3,5 milioni di Euro ma la fumata bianca potrebbe avvenire sulla base di 5 milioni di Euro. Sembra essersi, invece, completamente raffreddata la pista che porta al Manchester United. Leggi anche:Buffon, bestemmia in campo: ecco perchè non è stato squalificato Gordon Stipic, agente di ...

Prima volta da ex per Federico Chiesa, l’uomo in più della Juventus

Sarà la prima partita da avversario per il classe '97, cresciuto nel settore giovanile dei toscani e approdato in bianconero la scorsa estate ...

