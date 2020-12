Mercati europei positivi. Milano in scia su attese per vaccino

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee portano avanti il movimento di recupero, dopo le perdite incassate la vigilia sulle aspettative per ile per un accordo sulla Brexit. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,223. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%. Nello scenario borsistico europeo ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,96%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, Parigi avanza dello 0,79%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,78%. In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Exor (+3,99%), Azimut (+2,40%), Fiat Chrysler (+2,37%) e Banco BPM (+1,99%). La peggiore è Atlantia, che cede l’1,03%. ...