Medico sgozzato | l' assegno in bianco sparito Sconvolgente ultima pista su Ansaldi | fin dove porta il giro di soldi in nero

La pista dei soldi dietro il brutale omicidio di Stefano Ansaldi, il 65enne ginecologo campano sgozzato a Milano sabato pomeriggio in una strada vicino alla Stazione centrale. Non quelli di una possibile rapina, la prima ipotesi presto scartata dagli inquirenti. Ma quelli dei paradisi fiscali, parte di "una profonda esistenza ignota" del Medico, come la definisce il Corriere della Sera. Amatissimo dalle pazienti, su Ansaldi "giravano strane voci", faceva notare sibillino sempre il Corriere lunedì. Ora risulta che il dottore, che non aveva alcun legame lavorativo con Milano (era nativo di Benevento, aveva lo studio a Napoli) fosse "soggetto segnalato" per un possibile contagio da Covid, ma nonostante questo ha fatto di tutto, riuscendoci, per partire in treno sabato da Napoli a Milano, ...

