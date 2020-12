Medico sgozzato, "informazioni compromettenti. Ripreso dalle telecamere prima di morire: cos'aveva nella valigetta, grave sospetto (Di martedì 22 dicembre 2020) Di ora in ora, l'ipotesi della rapina perde sempre più peso e credibilità. Tuttavia, si moltiplicano i particolari che indicano come il 65enne Stefano Ansaldi sia stato ucciso in maniera premeditata da qualcuno che gli aveva dato appuntamento proprio in via Mauro Macchi. Ci sono le immagini delle telecamere che confermano le indiscrezioni secondo cui il telefono del ginecologo non si è mai spostato dalla zona nelle tre ore precedenti al delitto. Almeno finché qualcuno non l'ha spento. Ci sono le incongruenze sulla scena del crimine, come il fatto che il ladro di una supposta rapina si "dimentichi" di portare via un costoso modello di Rolex. E ci sarebbe poi una grossa somma di denaro, ricevuta, o da consegnare, che l'uomo avrebbe avuto con sé. Facciamo un passo indietro e torniamo al pomeriggio di sabato, verso le 18.05, quando il 65enne Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Di ora in ora, l'ipotesi della rapina perde sempre più peso e credibilità. Tuttavia, si moltiplicano i particolari che indicano come il 65enne Stefano Ansaldi sia stato ucciso in maniera premeditata da qualcuno che glidato appuntamento proprio in via Mauro Macchi. Ci sono le immagini delleche confermano le indiscrezioni secondo cui il telefono del ginecologo non si è mai spostato dalla zona nelle tre ore precedenti al delitto. Almeno finché qualcuno non l'ha spento. Ci sono le incongruenze sulla scena del crimine, come il fatto che il ladro di una supposta rapina si "dimentichi" di portare via un costoso modello di Rolex. E ci sarebbe poi una grossa somma di denaro, ricevuta, o da consegnare, che l'uomo avrebbe avuto con sé. Facciamo un passo indietro e torniamo al pomeriggio di sabato, verso le 18.05, quando il 65enne Stefano ...

