Mediaset | Can Yaman e Luca Argentero insieme per una nuova fiction

Can Yaman sarà protagonista di una nuova fiction italiana con Luca Argentero. La notizia era nell'aria da qualche giorno ed è finalmente arrivata l'ufficialità. Il tutto è stato svelato a RTL 102,5 dove l'amministratore Luca Bernabei, della casa di produzione Lux Vide, ha svelato questo grande progetto. Ma non solo, poche ore più tardi, i due protagonisti della futura fiction hanno infiammato gli utenti social con una conversazione su Twitter. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa vedrete in TV prossimamente. Arriva una nuova fiction con Can Yaman e Luca Argentero Nel corso della diretta di RTL 102,5 è arrivata una clamorosa notizia. L'amministratore Luca Bernabei, ...

