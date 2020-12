«McCartney III» | dentro la storia circolare del pop-rock

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una delle risposte possibili all’emergenza sanitaria e ai lockdown stop-and-go degli ultimi mesi, a cominciare dal tempo sospeso della scorsa primavera, è stata quella per molti musicisti di chiudersi nei loro studi privati di registrazione. E lì giù a provare ad impastare suoni buoni alla bisogna come anche a cavare tracce da ombre di brani che non avevano trovato forma definitiva in precedenti lavori. LA RISPOSTA dunque c’è stata ed è stata globale a contar le uscite discografiche che al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

looptech : RT @MasticoMusica: McCartney III può esser considerato il disco di punta di questo mese e forse dell’intero 2020. Lo avete ascoltato? Cosa… - Stone_ColdCrazy : Aaah che bello, dopo mi ascolto 'McCartney III'. - Linkiesta : L’ultimo lavoro dell’ex Beatles, scritto da solo durante la pandemia, è un inno alla libertà di suonare e cantare.… - ClaudioChillem2 : MCCARTNEY III è un disco essenziale, grezzo, non cantato quasi ruggito, graffiato e inciso sulle corde delle nostre… - DiegoImperatore : RT @MasticoMusica: McCartney III può esser considerato il disco di punta di questo mese e forse dell’intero 2020. Lo avete ascoltato? Cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : McCartney III

nel 1970 ‘McCartney‘, nel 1980 ‘McCartney II‘, nel 2020 ‘McCartney III‘. In tutti e tre i casi Sir Paul si è ritrovato da solo più per necessità che per scelta: subito dopo lo scioglimento dei Beatles ...Sul fronte internazionale “McCartney III” ritrova Paul McCartney che ha trasformato il momento dell’isolamento in un’istantanea personale di un artista senza tempo e in un momento unico della storia; ...