Matthaus su Haaland | “È già pronto per lasciare il Borussia Dortmund”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lothar, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale tedesca, ha parlato di Erlingin un’intervista al sito ufficiale della Bundesliga. Queste le sue parole: “è una vittoria non solo per ilma per l’intera Bundesliga. Ildeve essere contento di averlo preso perché è un attaccante adatto a un club che gioca un calcio offensivo. Ha soli 20 anni ed è una macchina. È un attaccante straordinario, non corre, vola. E porta con sé un’energia positiva nella squadra.è un giocatore che in attacco non solo è capace di far gol, ma sa anche trascinare la squadra. È un giocatore completo e soprattutto è un calciatore che sa cosa deve fare. Lavora molto anche in difesa e questo è sempre un qualcosa che mi piace molto. Non è uno che si limita a stare in ...