Matteo Renzi rilancia: "Palla nelle mani di Conte. Dipende da lui" (Di martedì 22 dicembre 2020) “Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidente Conte abbia letto la nostra lettera. Vedremo se vorrà dare delle risposte. La Palla adesso è nelle mani del Premier, Dipende solo da lui. Le risposte le deve all’Italia, non a Italia Viva”. Così Matteo Renzi si rivolge nuovamente al capo del governo nella sua enews, proprio mentre la delegazione di Italia Viva sta incontrando Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per un confronto sul Recovery Plan italiano. “Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma, come spesso accade, non hanno letto”, denuncia il leader di Italia Viva in merito alla lunga lettera inviata al premier qualche giorno fa, che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “Confidiamo che, con buona pace dei fabbricatori di polemiche, il Presidenteabbia letto la nostra lettera. Vedremo se vorrà dare delle risposte. Laadesso èdel Premier,solo da lui. Le risposte le deve all’Italia, non a Italia Viva”. Cosìsi rivolge nuovamente al capo del governo nella sua enews, proprio mentre la delegazione di Italia Viva sta incontrando Giuseppea Palazzo Chigi per un confronto sul Recovery Plan italiano. “Hanno scritto che vogliamo poltrone. Hanno scritto che siamo irresponsabili. Hanno scritto che facciamo tattica. Hanno scritto, ma, come spesso accade, non hanno letto”, denuncia il leader di Italia Viva in merito alla lunga lettera inviata al premier qualche giorno fa, che ...

EleonoraEvi : Sarà per questo che Matteo Renzi appare particolarmente agitato in queste ultime settimane? - LegaSalvini : ITALIA VIVA INSISTE: 'DIMISSIONI DI BELLANOVA E BONETTI GIÀ PRONTE' - fattoquotidiano : Le ultime acrobazie di Matteo Renzi [di Pino Corrias] - emimatite : ho trovato questo video che racconta meglio di qualsiasi parola chi è Matteo Renzi. Il video è incontrovertibile p… - ribelle51 : RT @LaNotiziaTweet: Fallita la congiura per non finire disoccupati. Adesso i renziani frenano. Le minacce di crisi erano un bluff. Scaricat… -