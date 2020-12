Mattarella | vaccinazioni fondamentali | che il 2021 restituisca serenità

(Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - La campagna vaccinale sarà fondamentale nella lotta alla pandemia e l'augurio è che ile assicuri ai nostri concittadini prospettive rassicuranti e positive": è quanto ha affermato il presidente della Repubblica. Sergio, in occasione del saluto ai militari in missione all'estero. "Un ruolo prezioso e determinante", ha ricordato nel suo intervento, "sarà ricoperto dalle articolazioni della Difesa anche nelle attivitàconnesse alla gestione della campagna vaccinale, in concorso con il Servizio sanitario nazionale".ha rivolto "a tutti gi appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e ai loro familiari gli auguri piu' grandi per un Natale e unmigliore, ...

"Su richiesta del commissario Domenico Arcuri abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione del vaccino Pfizer (che in un primo momento avrebbe dovuto distribuirlo in proprio alle singole st ...Il 27 dicembre in Italia, così come nel resto d'Europa, prenderà ufficialmente il via il "Vaccine day", primo passo della campagna di vaccinazione di massa contro Covid-19. Il nostro Paese sta predisp ...