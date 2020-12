Matilde Brandi trama ancora contro la Orlando, la confessione di Samantha: “Me l’aveva detto” (Di martedì 22 dicembre 2020) Nonostante sia uscita di scena già da un po’ di tempo, Matilde Brandi continua ad avercela contro Stefania Orlando, tanto da mettere in guardia perfino uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, nello specifico Samantha De Grenet. La popolare conduttrice televisiva ha confessato che prima del suo ingresso nella casa è stata messa in guardia da Matilde Brandi proprio sulla Orlando, e che i fatti le hanno poi dato ragione, facendo riferimento alla nomination subita a sorpresa – secondo lei – dalla queen e che le è costato il televoto contro Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Samantha De Grenet svela il segreto sulla Brandi Prosegue dunque l’infinita telenovela tra Matilde ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) Nonostante sia uscita di scena già da un po’ di tempo,continua ad avercelaStefania, tanto da mettere in guardia perfino uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, nello specificoDe Grenet. La popolare conduttrice televisiva ha confessato che prima del suo ingresso nella casa è stata messa in guardia daproprio sulla, e che i fatti le hanno poi dato ragione, facendo riferimento alla nomination subita a sorpresa – secondo lei – dalla queen e che le è costato il televotoMaria Teresa Ruta e Giacomo Urtis.De Grenet svela il segreto sullaProsegue dunque l’infinita telenovela tra...

