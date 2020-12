Massimo Galli: "27 dicembre farò vaccino anti-Covid"/ "Ma no a spettacolarizzazione" (Di martedì 22 dicembre 2020) Il professor Massimo Galli tra i primi a fare il vaccino anti-Covid: "É corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede" Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020) Il professortra i primi a fare il: "É corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede"

