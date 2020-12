Massimo Bossetti | «Distrutto» il Dna che avrebbe potuto salvarlo | i suoi avvocati denunciano il tribunale di Bergamo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Caso Yara Gambirasio: glidiildi, lo riferisce il settimanale ‘Oggi’. «Il Dna che poteva salvareè andato». Alla luce di quanto emerso, alcuni dei reperti del caso della 13enne uccisa nella Bergamasca sarebbero andati distrutti. Lasciati deteriorare, per l’esattezza, secondo quanto rivelato dai difensori del muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per il delitto della giovane ginnasta. Reperti che, se analizzati, secondo i legali di, convinti che vi siano stati gravi errori nelle indagini,roriscrivere la storia del processo. «» il Dna che ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Bossetti

Il Dna da poter sottoporre a perizia si starebbe deteriorando e con esso la speranza per lui di far riaprire il caso ...Il criminologo è un fiume in pena e sfoga tutta la sua amarezza per il trattamento che gli ha riservato Bossetti. Poi le parole al vetriolo per la moglie del muratore di Mapello ...