Marta Losito | dietro l’apparenza “C’è molto di più” | storia della regina di TikTok e Instagram

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020), vitagiovanissima influencer sfoglia la gallery Professioneer. Solo chi è sotto una certa età o ha in casa figli adolescenti capirà a cosa ci riferiamo. Termine più recente dei “simili” youtuber, influencer, e via dicendo, “er” è chi ha raggiunto la notorietà (anche) sull’ultimo nato – in linea temporale – social media., “er” formato famiglia Tra i più famosi in Italia c’è. Studentessa, 17 ...