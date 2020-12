(Di martedì 22 dicembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: Opere pubbliche già finanziate, lavori ancora da appaltare e una città, quella di, in cui urgonoper il rilancio economico. La Camera del Lavoro die ladi Trapani intervengono sullasocioe occupazionale che attraversa la città die l’intero territorio. Su questo tema i... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : MARSALA. PESANTE CRISI ECONOMICA, CGIL E FILLEA CHIEDONO AL SINDACO INTERVENTI URGENTI - SindroCassandra : @schwarzerose84 Sai bene che comprendo. E quante, ma quante bozze di Marsala finite in una mattina e ricomprate pr… -

Ultime Notizie dalla rete : MARSALA PESANTE

tvio

Riceviamo e pubblichiamo: Opere pubbliche già finanziate, lavori ancora da appaltare e una città, quella di Marsala, in cui urgono interventi per il rilancio economico. La Camera del Lavoro di Marsala ...Se c’è un locale a Marsala che più degli altri ha unito la sua attività all’impegno per la legalità è certamente Morsi e Sorsi. Prima enoteca, poi ristorante, il locale gestito da Lillo Gesone è dal 2 ...