Mario Ermito, confessioni dentro la Casa: c’entra Adua Del Vesco (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mario Ermito è un nuovo protagonista del GF Vip. Le sue confessioni e i suoi racconti non passano inosservati. Uno riguarda Adua Del Vesco. Nonostante sia entrato in Casa da pochissimi giorni, Mario Ermito è uno dei grandi protagonisti di questo ‘GF Vip’. Lo si è capito ieri sera, durante l’ennesima puntata serale di questa Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un nuovo protagonista del GF Vip. Le suee i suoi racconti non passano inosservati. Uno riguardaDel. Nonostante sia entrato inda pochissimi giorni,è uno dei grandi protagonisti di questo ‘GF Vip’. Lo si è capito ieri sera, durante l’ennesima puntata serale di questa

trash_italiano : Perché Mario Ermito a tratti mi ricorda Alberto Urso? Sono pazzo? #GFVIP - GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - Gre_992 : Rosalinda sta per sfanculare il fidanzato da quando è entrato Ermito. È evidente che ha perso la testa per lui, sta… - paolacamporese : #gregorelli rosalinda allora se tu abbracci zelletta non c'è malizia ma se lo fai con mario ermito... - cutiepiesnvpe : comunque Mario Ermito cesso, non dimentichiamo. #gfvip -