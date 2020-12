Mario Biondi ha avuto 9 figli da tre donne diverse: chi sono e cosa fanno (Di martedì 22 dicembre 2020) Mario Biondi è un cantante italiano dalla famiglia allargata. Con due relazioni importanti alle spalle, il Barry White italiano ha 9 figli. Mario Biondi, nome d’arte di Mario Ranno, è nato a Catania nel 1971 ed è una persona molto riservata che non ama condividere la propria vita privata sui social. Le informazioni che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020)è un cantante italiano dalla famiglia allargata. Con due relazioni importanti alle spalle, il Barry White italiano ha 9, nome d’arte diRanno, è nato a Catania nel 1971 ed è una persona molto riservata che non ama condividere la propria vita privata sui social. Le informazioni che si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MotoTouringDay : Tutto accadeva in Ottobre quando la “compagnia delle 2 Ruote” iniziava la giornata per il MotoGiro (Strada della Fo… - lapatasnella : RT @j_gufo: Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - GregPignataro : RT @j_gufo: Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - j_gufo : Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - NewSicilia : Fiorello, Nino Frassica, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Mario Biondi, Roy Paci, Silvia Salemi e molti altri per… -