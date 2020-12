Mario Biondi, chi è l’attuale compagna Romina: da poco è mamma di Mariaetna (Di martedì 22 dicembre 2020) Mario Biondi, padre di otto figli, ha annunciato la nascita del nono! Mariaetna è nata dalla relazione del cantante con Romina. Cosa sappiamo della neomamma? Otto figli non erano ancora abbastanza per Mario Biondi e ora è papà anche di Mariaetna, la nuova arrivata e nona figlia del cantante. La bimba, nata il 26 settembre 2020, è frutto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020), padre di otto figli, ha annunciato la nascita del nono!è nata dalla relazione del cantante con. Cosa sappiamo della neo? Otto figli non erano ancora abbastanza pere ora è papà anche di, la nuova arrivata e nona figlia del cantante. La bimba, nata il 26 settembre 2020, è frutto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

“Viene Natale”: gli artisti della Sicilia si uniscono per far del bene

Tra i musicisti coinvolti ci sono Carmen Consoli, Roy Paci, Mario Biondi e Mario Venuti, ma anche personaggi come Rosario Fiorello e Nino Frassica. La canzone natalizia, interpretata e suonata da ...

