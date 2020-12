Mario Biondi, chi è la prima moglie Monica: perché si sono lasciati dopo 6 figli (Di martedì 22 dicembre 2020) Mario Biondi però ha dato alla luce i suoi primi sei figli con l’ex moglie Monica Farina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Mario Biondi e Monica Farina sono stati insieme per ben 15 anni e hanno messo al mondo sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Louis Mario, Ray, Chiara. dopo la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020)però ha dato alla luce i suoi primi seicon l’exFarina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.Farinastati insieme per ben 15 anni e hanno messo al mondo sei: Marzio, Zoe, Marica, Louis, Ray, Chiara.la L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

MotoTouringDay : Tutto accadeva in Ottobre quando la “compagnia delle 2 Ruote” iniziava la giornata per il MotoGiro (Strada della Fo… - lapatasnella : RT @j_gufo: Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - GregPignataro : RT @j_gufo: Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - j_gufo : Zitti che Mario Biondi forse non si è accorto che siamo sotto natale. Muti non fate cazzate - NewSicilia : Fiorello, Nino Frassica, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Mario Biondi, Roy Paci, Silvia Salemi e molti altri per… -