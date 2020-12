Margaret Mazzantini | chi è la moglie di Sergio Castellitto | età | altezza | peso | origini | figli e lavoro

Leggi su tuttivip

(Di martedì 22 dicembre 2020)a dello scrittore Carlo (1925-2006) e della pittrice irlandese Anne Donnelly,è cresciuta avvolta in una stimolante atmosfera creativa. L’arte ha sempre fatto parte della sua vita, in tutte le sue sfaccettature. La sua famiglia è composta anche da tre sorelle: Moira, agente cinematografico, Gisella (in arte Volodi), una celebre interprete, e Cristina che è una giornalista. Quando aveva tre anni si è trasferita con la famiglia da Dublino a Tivoli (Roma). Dopo gli studi liceali,si è diplomata all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma per poi esordire in teatro. Dagli anni Novanta, ha cominciato a cimentarsi con successo nella scrittura. Conosciamo meglio la scrittrice nonché amatadi...