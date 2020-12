Mara Venier, triste omaggio all’amica scomparsa: silenzio nello studio (Di martedì 22 dicembre 2020) Mara Venier, emozioni e lacrime nell’ultima puntata di Domenica In. Il ricordo dell’amica distrugge la conduttrice Mara Venier (Instagram)Mara Venier da 3 anni a questa parte entra nelle case degli italiani ogni fine settimana, tenendo compagnia per qualche ora, con il programma della Rai Domenica In. La conduttrice ha deciso di comunicare pubblicamente che l’edizione 2021 di Domenica In non avrà più lei al timone dell’amatissimo programma. La puntata del 20 dicembre è stata piena di colpi di scena, in collegamento durante tutta la puntata abbiamo visto Zucchero, circondato dalla sua band, con il quale la conduttrice ha organizzato momenti divertenti e ludici, alternandoli ad attimi seriosi e malinconici. Visualizza questo post su ... Leggi su kronic (Di martedì 22 dicembre 2020), emozioni e lacrime nell’ultima puntata di Domenica In. Il ricordo dell’amica distrugge la conduttrice(Instagram)da 3 anni a questa parte entra nelle case degli italiani ogni fine settimana, tenendo compagnia per qualche ora, con il programma della Rai Domenica In. La conduttrice ha deciso di comunicare pubblicamente che l’edizione 2021 di Domenica In non avrà più lei al timone dell’amatissimo programma. La puntata del 20 dicembre è stata piena di colpi di scena, in collegamento durante tutta la puntata abbiamo visto Zucchero, circondato dalla sua band, con il quale la conduttrice ha organizzato momenti divertenti e ludici, alternandoli ad attimi seriosi e malinconici. Visualizza questo post su ...

