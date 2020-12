Mara Venier rimprovera Stefano De Martino in diretta tv: “Sei un figlio di…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Mara Venier riprende Stefano De Martino a Domenica In Nonostante il periodo natalizio, Mara Venier continua imperterrita ad andare in onda su Rai Uno con Domenica In. Una stagione ricca di successi per la professionista veneta visto che il format domenicale è il più visto della televisione italiana. Tra i tanti ospiti sia in studio che in collegamento anche Stefano De Martino, che tra qualche settimana tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato rimproverato dalla padrona di casa, ovviamente in modo ironico: “Sei proprio un figlio di buona donna”. Tutto è partito perché il ballerino napoletano ha letto una lettera dove Biagio Izzo viene dipinto ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 dicembre 2020)riprendeDea Domenica In Nonostante il periodo natalizio,continua imperterrita ad andare in onda su Rai Uno con Domenica In. Una stagione ricca di successi per la professionista veneta visto che il format domenicale è il più visto della televisione italiana. Tra i tanti ospiti sia in studio che in collegamento ancheDe, che tra qualche settimana tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile. L’ex marito di Belen Rodriguez è statoto dalla padrona di casa, ovviamente in modo ironico: “Sei proprio undi buona donna”. Tutto è partito perché il ballerino napoletano ha letto una lettera dove Biagio Izzo viene dipinto ...

