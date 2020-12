Manovra, tutti i mini bonus: 16 mila euro per elettrodomestici e mobili, sgravi per i bagni (Di martedì 22 dicembre 2020) Il testo della Manovra fiscale lievita a 1.150 commi in attesa del voto di fiducia della Camera. Dal «bonus mobili» sgravi fino a 16 mila euro. Stop ai contributi per gli autonomi, spunta un voucher anche per gli occhiali da vista Leggi su corriere (Di martedì 22 dicembre 2020) Il testo dellafiscale lievita a 1.150 commi in attesa del voto di fiducia della Camera. Dal «fino a 16. Stop ai contributi per gli autonomi, spunta un voucher anche per gli occhiali da vista

