Manovra: Salvini, 'se centrodestra unito, ogni tanto governo ci ascolta' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se il centrodestra è unito, è compatto è ascoltato dal governo, ogni tanto perlomeno ci ascoltano. Faccio l'esempio degli autonomi". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta sulla Manovra. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se il, è compatto èto dalperlomeno cino. Faccio l'esempio degli autonomi". Lo dice Matteoa Porta a Porta sulla

fattoquotidiano : MANCETTE BIPARTISAN À GOGO In una manovra mai discussa dal Parlamento, sono stati accontentati tutti per andare vel… - fattoquotidiano : IL 'PARTITO' DEL PREMIER “Spero che nasca presto un gruppo di centro…”. In sostegno di Giuseppe Conte?… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiediamo che nella manovra economica ci sia almeno un miliardo per il potenziamento del Trasporto pubbli… - TV7Benevento : Manovra: Salvini, 'se centrodestra unito, ogni tanto governo ci ascolta'... - Nicola23453287 : RT @claudio_2022: Nella manovra 400 mila euro per i 100 anni del Pci. L'ira di Salvini: «Vergogna» Grande porcata, visto che la corte euro… -