Manovra | Ragioneria Stato chiede stralcio norma salvaguardia per gli esodati

HuffPostItalia : La manovra si complica. Ragioneria fa correggere oltre 70 commi - RodolfoBlasterR : RT @HuffPostItalia: La manovra si complica. Ragioneria fa correggere oltre 70 commi - VIGELLI : Camera con seduta sospesa sino alle 23.15 La manovra si complica. Ragioneria fa correggere oltre 70 commi - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: La manovra si complica. Ragioneria fa correggere oltre 70 commi - HuffPostItalia : La manovra si complica. Ragioneria fa correggere oltre 70 commi -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Ragioneria

TGCOM

La Ragioneria generale dello Stato chiede lo stralcio di 14 emendamenti alla Manovra approvati dalla commissione Bilancio, compresa la nona salvaguardia per gli esodati. Nel documento inviato alla com ...(Adnkronos) - Le osservazioni, ha spiegato Melilli, sono "in larga parte superabili" e fanno riferimento "agli emendamenti che i colleghi hanno visto approvati" e "non" ai "commi di cui è composta la ...