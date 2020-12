Manovra | pronto il maxiemendamento di 1 150 commi su cui il governo chiederà la fiducia alla Camera Sale il costo della revisione auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Laè finalmente approdata in aula. Ma il testo ha subito rifare un passaggio inssione Bilancio per correttivi tecnici sulle coperture. Lunedì pomeriggio comunque l’aula ha concluso la discussione ed è stato approntato ilsul quale ilporrà la. Il provvedimento conta la cifra record di 1.150. Il ddl varato dalcon i suoi 230 articoli era già corposo, poi sono arrivati gli emendamenti approvati dssione Bilancio. Tra le novità dell’ultima ora c’è il rincaro, ma l’aumento di 9,95 euro non peserà subito suglimobilisti perché saranno ...