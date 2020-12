Mannion | Melli e Gallinari | l’Italian Dream nella NBA

(Di martedì 22 dicembre 2020) La NBA parla (anche) italiano. Sono tre i moschettieri azzurri pronti al via. Danilo Gallinari, Nicolò Melli e Nico Mannion, il rookie dei Golden State Warriors. A 34 anni invece Marco Belinelli lascia la NBA dopo 13 stagioni e torna a Bologna. Alla Virtus, dov’è cresciuto da ragazzino, lui che con la Fortitudo ha vinto lo storico scudetto del 2005, piedistallo per il suo «American Dream».

Il torneo più prestigioso al mondo parte il 22 dicembre e si chiuderà a luglio, in tempo per le Olimpiadi di Tokyio 2021. C'è molta attesa per il 19enne talento Nico Mannion, in forza ai Golden State ...La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani, con l’inizio della Regular ...