Malore | muore in strada a 45 anni Gestiva con la famiglia un' azienda artigiana

Montecatini, 22 dicembre 2020 - E' morto all'improvviso, mentre camminava in via Puccini. Simone Pistolesi, 45enne di Ponte Buggianese, titolare con la famiglia di un'azienda artigiana a Pieve a Nievole, è stato stroncato da un malore.

Montecatini, 22 dicembre 2020 - E’ morto all’improvviso, mentre camminava in via Puccini. Simone Pistolesi, 45enne di Ponte Buggianese, titolare con la famiglia di un’azienda artigiana a Pieve a Nievo ...

Lutto a Montecatini Terme. È morto ieri a causa di un malore improvviso Simone Pistolesi, aveva 45 anni. L'uomo è morto sotto gli occhi del padre Brunero ...

